В рамках ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25 определились последние два претендента на трофей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2024/25, 1/2 финала, ответные матчи

Манчестер Юнайтед – Атлетик – 4:1 (первый матч – 3:0)

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Хёйлунд, 85 – Хаурегисар, 31

Буде-Глимт – Тоттенхэм – 0:2 (первый матч – 3:1)

Голы: Соланке, 63, Порро, 69

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Атлетик приехал в гости на Олд Траффорд, чтобы отыграться с 0:3. Задача осложнялась отсутствием обоих Уильямсов и Сансета из-за травм, а также дисквалификацией центрбека Вивиана. Баски очень старались, долгое время сохраняя 2-кратное лидерство по количеству ударов, а в первом тайме владели мячом 58% времени – впрочем, по большинству других показателей команды шли на равных или с преимуществом МЮ.

При этом гости не создали ничего опасного в первые 70 минут. Манчестер тоже не разрывал "львов" – но на данном отрезке хозяева организовали два выхода один на один (Гарначо их запорол) и несколько перспективных контратак и с врыванием в штрафную (лучшая завершилась заблокированным ударом Доргу с 12-ти метров).

- BIG chance for Garnacho, кипер вовремя добирается до него. pic.twitter.com/rcoZARrKd2 - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

- ОГРОМНЫЙ промах от Гарначо. pic.twitter.com/I9mR3X19AK - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

- Хойлунд в перерыве, но пенальтизируется за ручной мяч. pic.twitter.com/cb2pxemTAN - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

- Доргу, похоже, вынес прострел Бруно, огромная возможность упущена. pic.twitter.com/Gj4PiJr53S - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025 г

Кроме того, манкунианцы претендовали на пенальти, но просмотр видеоповтора стал на сторону Атлетика. Судьи решили, что Доргу заваливался сам.

- Доргу сбивают, и Юнайтед обжалуют пенальти.

- Он пересматривается.



НЕТ ПЕНАЛЬТИ. pic.twitter.com/CymFLMF1Xo - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

И все равно МЮ умудрился уйти на перерыв, уступая в счете. Интригу в противостоянии возродил Хаурегисар – опорник решился на выстрел метров с 25-ти, закрутив мяч в правую девятку. Такие удары не берутся. 0:1!

️ - Микель Джаурегизар забивает невероятный гол в ворота Бильбао! pic.twitter.com/TPNTRkBGBs - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025 г

С одной стороны, это был лаки-шот. С другой, голевая атака началась с обрезки Магуайра при передаче на Йоро, а потом "дьяволы" еще и подбор после заблокированного удара проиграли. Очевидно, преимущество в три гола до 31-й минуты вылилось в потерю концентрации.

Однако чего-то острее Атлетик так и не создал, а на 72-й минуте МЮ закрыл все вопросы относительно финалиста. Свежий Маунт сначала не смог замкнуть прострел не менее свежего Диалло, однако подбор остался за хозяевами. Йоро вошел в штрафную и сбросил мяч Мейсону, а тот с разворота пробил в дальний угол – 1:1!

️ - СО СКАМЕЙКИ, МЭЙСОН МОНТ ЗАБИВАЕТ СЕГОДНЯШНЕЕ РАВЕНСТВО! GOAL, 1-1! pic.twitter.com/6yabIs0ef9 - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025 г

Окончательно добили Атлетик Каземиро и Хёйлунд. Бразилец на 80-й минуте замкнул навес Бруну Фернандеша со стандарта, направив мяч под левую стойку – 2:1.

️ - КАЗЕМИРО ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД ДЛЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД, ГОЛ. 2-1! С ЕГО ПЛЕЧА! pic.twitter.com/BOyGBKONZf - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

А на 85-й МЮ провел контратаку, в завершении которой Йоро продавил Берчиче и прострелил с правого фланга. Мяч прошел между ногами Альвареса, а Хёйлунд ударом с метра в пустые установил окончательный счет – 3:1!

В компенсированное же время Маунт воспользовался обрезкой Агирресабалы, забив с центра поля в пустые ворота. 4:1! Этот гол оказался последним.

️ - WHAT A GOAL FROM MASON MOUNT!!!?!?!?!?!?!?!?! pic.twitter.com/QwfO3Kwfzq - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

В параллельной встрече Буде-Глимт пытался продолжить свою сказочку в Лиге Европы. Норвежцы в Лондоне сумели избежать разгрома от Тоттенхэма, сыграв 1:3 – а значит дома были приличные шансы на камбэк. Хозяева настроились должным образом, владея мячом 68% времени и ведя 6:4 по ударам. До 63-й минуты на табло красовались 0:0.

Но класс Тоттенхэма взял свое. После перерыва "шпоры" позволили провести всего один выстрел по собственным воротам, а из своих четырех команда выжала два гола. Счет открыл Соланке, который замкнул скидку Ромеро с углового.

️ - Соланке с голом! Тоттенхэм продлевает свое преимущество! pic.twitter.com/pygoPr0Rct - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

А на 69-й минуте Порро удвоил преимущество северных лондонцев настоящим шедевром. 0:2 Именно с этими цифрами на табло ответный матч и завершился.

- WHAT A GOAL FROM PEDRO PORRO pic.twitter.com/JlFfr1Hv1x - VAR Hub (@VARHub) 8 мая, 2025

В итоге, в финал Лиги Европы вышли Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм. Англичане поборются за трофей в матче в Бильбао, который пройдет 21 мая.

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