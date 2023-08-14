Эрик Тен Хаг выпустил в старте двух новичков – Андре Онана и Мэйсона Маунта. Пришедший из Аталанты за 75 миллионов евро датчанин Расмус Хойлунд пока не может помочь своей новой команде из-за травмы. Бывший капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр пока никуда не ушел, и начал матч на скамье запасных.

Вулверхэмптон вышел на Олд Траффорд с новым капитаном и тренером. Повязку недавно получил Макс Килман, все еще надеющийся получить разрешение играть за сборную Украины. Что касается главного тренера, то здесь все произошло молниеносно – за неделю до старта сезона Хулен Лопетеги покинул клуб из-за несогласия с трансферной политикой. Испанца заменил Гэри О'Нил – бывший наставник Ильи Забарного в Борнмуте.

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Старт игры прошел без моментов, только на 10-й минуте Жозе Са вступил в игру после удара Рашфорда. Мартинес быстро "сел на желтую", грубо скосив бегущего левым флангом Педру Нету. Хозяева больше владели мячом, но без серьезной остроты. А вот еще одна контратака "волков", разогнанная Куньей, завершилась ударом Сарабии рядом с дальней стойкой. Не факт, что Онана спасал, если бы мяч летел в створ.

Похожий удар Куньи в дальний угол тоже был неточен. но даже таких моментов у Манчестер Юнайтед не было. Лишь в конце тайма "красные дьяволы" наконец-то очертили что-то похожее на давление. Едва ли не лучший шанс хозяев до перерыва возник после неудачной игры Са, выпустившего мяч. Но и эта атака завершилась фолом Гарначо против защитника "вулвз". Был еще удар Гарначо, который заблокировал Макс Климан. Вот и все. Довольно бледен первый тайм от подопечных Тен Хага. О Вулверхэмптоне можно сказать то же, но и ожидания от команды О'Нила были иными, чем от манкунианцев.

На 49-й минуте Нуньеш разогнал молниеносную контратаку Вулверхэмптона, которая должна была завершиться голом. Кунья оказался один во вратарской, но умудрился не попасть метров с трех. Лучший момент в матче. После которого снова последовало затишье. Оживил публику разве что Са, который в своей вратарской на замахе эффектно убрал Рашфорда.

Тен Хаг бросил в игру Санчо и Эриксена. Маунт, дебютировавший очень посредственно, ушел с поля. Но момент снова возник вновь у гостей – Нету пробил туда же, где стоял Онана. Наказание пришло мгновенно – на 76-й минуте Рафаэль Варан выиграл борьбу после скидки Ван-Биссаки и направил мяч в сетку. Гол организовали два защитника, но весомую роль сыграл и Бруну Фернандеш, который классно забросил в штрафную на 29-го номера.

Этот гол в итоге и решил судьбу игры, хотя гости могли отыграться. Андре Онана действовал надежно, став одним из героев вечера. Но уже в компенсированное время все могло измениться кардинально. Камерунец влетел в соперника без намека на игру в мяч, но VAR не нашел оснований для назначения пенальти.

С большими проблемами, не без везения (тот же нереализованный момент Куньи), но Манчестер Юнайтед таки выиграл. 1:0 – "красные дьяволы" набрали первые очки в АПЛ 2023/24.

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