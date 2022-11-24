"Красные дьяволы" попытаются подписать форварда в зимнее трансферное окно из-за скандального ухода Роналду, сообщает Manchester Evening News.

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МЮ планирует найти доступных игроков, чтобы уже в январе оформить переход. Пока конкретные имена не называются. Летом манкунианцев связывали с Коди Гакпо, Мемфисом Депаем и Марко Арнаутовичем.

Напомним, Роналду и Манчестер Юнайтед пришли к согласию относительно досрочного немедленного расторжения контракта, рассчитанного до лета 2023 года. С приходом Эрика Тен Хага Роналду потерял статус основного игрока, наиграв около тысячи минут в 16 матчах за МЮ, а также имел постоянные конфликты с тренером и даже досрочно покидал стадион. Теперь обладатель 5 "Золотых мячей" является свободным агентом.

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