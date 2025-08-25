Трансферная сага вокруг Джейдона Санчо выходит на финальную прямую. Как сообщает Corriere dello Sport, Манчестер Юнайтед требует от своего игрока дать окончательный ответ относительно перехода в Рому, ведь других предложений для него на рынке нет.

Списанная звезда Манчестер Юнайтед дал окончательный ответ по трансферу в Довбика

Итальянский клуб остается единственным реальным претендентом. Тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини после матча с Болоньей подчеркнул: "Санчо никогда не говорил Роме "нет", что дает надежду на трансфер". В то же время англичанин медлит с решением, оставляя в подвешенном состоянии как спортивного директора Ромы Фредерика Масару, так и самого наставника.

Манчестер Юнайтед понимает, что в случае срыва сделки клуб может потерять ориентировочно 18 миллионов евро. В то же время именно высокие зарплатные требования Санчо становятся ключевой проблемой. В Роме готовы ждать только до среды, после чего рассмотрят альтернативные варианты.

Напомним, что ранее англичанин вел переговоры с Ювентусом, но стороны не сошлись в цене. Также интерес к Санчо проявляла Боруссия Д – спортивный директор Себастьян Кель признал, что клуб оценит возможность возвращения футболиста, но конкретных шагов пока не сделано.

Санчо готов на снижение зарплаты вдвое ради третьего возвращения в "клуб своего сердца"