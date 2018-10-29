Манчестер Юнайтед выделит Моуринью кругленькую сумму на трансферы

Руководство Манчестер Юнайтед хочет подчеркнуть свое доверие к главному тренеру клуба Жозе Моуринью.

Во время зимнего трансферного окна Моуринью получит 100 млн фунтов на усиление команды, сообщает издание Guardian.

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На эти средства главный тренер намерен подписать нового форварда и центрального защитника. Приоритетом является именно оборонное звено. Среди кандидатов на усиление этой позиции является Харри Магуайр из Лестера, игрок Тоттенхэма Тоби Алдервейрелд и защитник Реала Рафаэль Варан.

Напомним, после 10-ти туров чемпионата Англии манкунианцы находятся на 8-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 17 очков.

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