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Манчестер Юнайтед выбрал лучшего игрока октября – талант "красных дьяволов" выиграл награду во второй раз подряд

00:15 7 Читати українською
Манчестер Юнайтед выбрал лучшего игрока октября – талант "красных дьяволов" выиграл награду во второй раз подряд
Скотт Мактоминай / MSN.com

Болельщики Манчестер Юнайтед определили лучшего игрока команды по итогам октября.

Скотт Мактоминай выбран лучшим игроком Манчестер Юнайтед в октябре, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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Следует отметить, что в прошлом месяце именно Мактоминай получил награду лучшему футболисту манкунианцев.

К слову, шотландец провел за Манчестер Юнайтед 13 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 2 голами и голевой передачей.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Скотт Мактоминай Скотт Мактоминай
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