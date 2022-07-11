Защитник Харри Магуайр сохранит ответственную роль, хотя прошлый сезон откровенно провалил и подвергся тоннам критики.

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"Харри Магуайр – наш капитан. Конечно, мне нужно лучше познакомиться с командой, и это займет еще немного времени. Впрочем, Харри носит здесь повязку уже несколько лет и добился больших успехов, поэтому у меня не было никаких колебаний по этому вопросу" , – цитирует Тен Хага официальный сайт МЮ.

Напомним, Магуайр выступает за "красных дьяволов" 3 года и до сих пор остается самым дорогим защитником мира. Его трансфер из Лестера стоил 87 млн евро.

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