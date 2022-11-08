Юный англичанин находится на радаре ряда грандов Европы. Наиболее активно над приглашением Джуда работают Реал и Ливерпуль. Беллингем вроде бы склоняется к переезду в Мадрид, но клубы АПЛ не оставляют попыток изменить мнение 19-летнего футболиста.

"Будете злы на меня": Беллингем ответил на слухи об интересе Ливерпуля и Реала

В частности, Манчестер Юнайтед выбрал Беллингема приоритетной трансферной целью на лето 2023 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. По информации источника, оценивается вероятный переход в 150 миллионов евро. Помехой могут стать лишь требования финансового фейр-плей.

В то же время, Ливерпуль также сохраняет оптимизм. Авторитет Юргена Клоппа должен убедить Беллингема выбрать Мерсисайд. Правда, "красные" рассчитывают ограничиться суммой в 100 миллионов для дортмундской Боруссии.