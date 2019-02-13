Манчестер Юнайтед впервые за 14 лет нанес только один удар в створ в домашнем матче ЛЧ

Подопечные Уле Гуннара Сульшера крайне неубедительно выглядели на Олд Траффорд против ПСЖ.

Манчестер Юнайтед в родных стенах уступил ПСЖ со счетом 0:2 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Впервые за 14 лет манкунианцы смогли лишь однажды пробить в створ ворот соперника на домашнем поле в ЛЧ. Последний раз такое случалось в первом матче 1/8 финала против Милана в 2005 году. Тогда "красные дьяволы" уступили со счетом 0:1, сообщает Opta.

Ответный матч между ПСЖ и Манчестер Юнайтед сыграют 6 марта в Париже.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча