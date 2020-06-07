Манчестер Юнайтед возобновил интерес к ван де Бееку – его сватали в Мадрид

Менеджмент английского Манчестер Юнайтед вернулся к идее с подписанием полузащитника амстердамского Аякса Донни ван де Беека.

"Красные дьяволы" продолжают мониторить ситуацию вокруг талантливого хавбека, сообщает The Times.

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В ближайшее трансферное окно МЮ попытается подписать ван де Беека. Манкунианцы рассчитывают, что в условиях финансового кризиса Аякс уменьшит свои аппетиты относительно суммы отступных за 23-летнего нидерландца. Переезд ван де Беека на Олд Траффорд, однако, будет зависеть от будущего Поля Погба. Кроме того, на полузащитника продолжает претендовать мадридский Реал. Зимой нидерландская пресса писала, что ван де Беек переберется в стан "сливочных" летом.

В нынешнем сезоне Донни ван де Беек провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 11 результативных передач.

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