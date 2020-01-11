Манчестер Юнайтед возобновил интерес к одноклубнику Ярмоленко

Защитник Вест Хэма Исса Диоп снова стал трансферной целью Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" готовы вернуться к идее подписания 23-летнего француза, сообщает Sun.

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Диоп был одной из целей Манчестер Юнайтед после своего впечатляющего сезона 2018/19. Впрочем, манкунианцы подписали Харри Магуайра и сделали ставку на Виктора Линделёфа, который пока не может выйти на стабильно высокий уровень игры. Сульшер рассматривает варианты усиления центра обороны, и именно Диоп стал одним из кандидатов.

К слову, француз был незаменимым игроком основы Вест Хэма в начале сезона, однако в последние месяцы тренеры "молотов" часто отдавали предпочтение его конкурентам.

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