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Манчестер Юнайтед возместит расходы фанатов, зря планировавших поездку на матч против ЛАСКа – благородный поступок клуба

19:33 27 Читати українською
Манчестер Юнайтед возместит расходы фанатов, зря планировавших поездку на матч против ЛАСКа – благородный поступок клуба
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Болельщики Манчестер Юнайтед получат хоть какую-то компенсацию после решения провести матч 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа за закрытыми дверями.

 

Английский клуб возместит своим фанам расходы на проезд и проживание в Австрии, информирует Sky Sports.

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Около 700 поклонников "красных дьяволов" приобрели билеты на матч до официального решения о закрытии трибун. Некоторые из них уже согласовали поездку и проживание в Австрии, однако Манчестер Юнайтед готов покрыть хотя бы эти расходы. Каждый фанат, который имеет билет на матч, получит 350 фунтов компенсации.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед – ЛАСК состоится сегодня (12 марта), начало в 19:55.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ЛАСК - Манчестер Юнайтед Лига Европы футбольные фанаты
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