Манчестер Юнайтед никак не может договориться с Эвертоном по трансферу защитника Джарреда Брентвейта.

Манкунианцы активно работают в летнее межсезонье и в планах руководства усилить линию защиты. Одной из целей “красных дьяволов” является Джарред Брентвейт из Эвертона.

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Манчестер Юнайтед предлагал "ирискам" в июне 43 миллиона с учетом бонусов за защитника, но получил отказ. Манкунианцы, как сообщает Фабрицио Романо, увеличили предложение до 50 млн фунтов с бонусами. Эвертон снова отказался продавать Брентвейта.

"Ириски" очень ценят защитника и считают, что он похож на Йошко Гвардиолу. А это значит, что и стоить он должен больше.

Напомним, что Джарред Брентвейт выступает за Эвертон с 2020 года. В общем 22-летний защитник отыграл за "ирисок" в 54 матчах. В его активе четыре гола.

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