Манчестер Юнайтед рассматривает альтернативные варианты на случай, если все-таки не удастся купить полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.

Манкунианцы заинтересовались хавбеком миланского Интера Иваном Перишичем, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за Баварию. "Красные дьяволы" могут приобрести 31-летнего хорвата вместо Санчо, сообщает Telegraph.

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Интересно, что у Баварии был шанс оставить хавбека в своем составе на постоянной основе – в соглашении с Интером была прописана сумма выкупа за 15 млн евро. Мюнхенцы просили скидку в 3 млн, но итальянцы ответили отказом.

Перишич в прошлом сезоне сыграл 22 матча в немецкой Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С хавбеком в составе мюнхенская команда завоевала требл, став чемпионом Германии, обладателем Кубка страны и трофея Лиги чемпионов.

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