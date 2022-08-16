Главной трансферной целью Эрика Тен Хага был Фрэнки де Йонг, но нидерландец не торопится покидать Барселону. Следовательно, Манчестер Юнайтед решил подыскать другого кандидата.

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По информации Marca, "Красные дьяволы" обратили внимание на полузащитника Реала Каземиро. В Манчестере считают, что бразилец легко мог бы компенсировать потерю Поля Погба и Неманью Матича, покинувших клуб свободными агентами.

Отмечается, что у Реала нет желания продавать Каземиро, но Мадрид остается открытым к любым вариантам. В распоряжении Карло Анчелотти сейчас много качественных полузащитников, что в теории позволяет подумать о продаже 30-летнего бразильца.

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