Манчестер Юнайтед начал борьбу за Видаля, – журналист

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль попал в список интересов еще одного европейского топ-клуба.

"В последние дни Манчестер Юнайтед вступил в борьбу за Видаля. "Красные дьяволы" сделали предложение, которое превышает условия Интера", – заявил журналист чилийского телеканала DIRECTV Chile Эрман Чанампа.

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Напомним, Интер сделал предложение в размере 12 млн евро, тогда как Барселона требует не менее 20 млн. Добавим, что в услугах чилийца лично заинтересован наставник "нерадзурри" Антонио Конте.

К слову, Видаль недавно подал в суд на Барселону из-за невыплаты премиальных. Хавбек в текущем сезоне сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов.

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