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Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Хаверца

17:11 23 Читати українською
Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Хаверца
Кай Хаверц /Getty Images

Хавбек Байера Кай Хаверц получил еще один вариант продолжения карьеры.

Манчестер Юнайтед хочет добавить больше креатива своей полузащите, поэтому "дьяволы" включились в борьбу за Хаверца. 20-летний хавбек Байера попал в шорт-лист Уле Гуннара Сульшера. Норвежский тренер будет выбирать между ним, Джеком Грилишем из Астон Виллы и Джеймсом Мэддисоном из Лестера, информирует Evening Standard.

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Правда, манкунианцам придется выдержать серьезную конкуренцию – на Кая претендуют Бавария и Ливерпуль. Убедить самого футболиста также будет трудно, ведь он стремится играть в Лиге чемпионов, а МЮ этого гарантировать не может. Позиция Байера в переговорах четкая: 100 миллионов, желание Хаверца, и мы отпускаем его.

Хаверц в свои 20 лет имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. В текущем сезоне он набрал 6 голов и 5 ассистов за 22 матча внутреннего чемпионата. Контракт Кая с Байером истекает летом 2022-го.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Кай Хаверц Кай Хаверц Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Германия
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