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Манчестер Юнайтед вернет двух своих звезд из Серии А

1 июля 18:24 - Читати українською
Манчестер Юнайтед вернет двух своих звезд из Серии А
Сульшер и Алексис Санчес / Фото Манчестер Юнайтед

Манкунианцы не позволят Крису Смоллингу и Алексису Санчесу принять участие в плей-офф Лиги Европы в составе Ромы и Интера соответственно.

Защитник Ромы Крис Смолинг и форвард Интера Алексис Санчес продолжат защищать цвета своих клубов до начала августа, то есть до конца сезона Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

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После этого игроки в срочном порядке вернутся в Манчестер Юнайтед, которому и принадлежат. Таким образом "красные дьяволы" хотят ослабить Интер и Рому, которые также продолжают борьбу в ЛЕ.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы МЮ соревнуется с австрийским ЛАСКом, в первом матче англичане разгромили соперника (5:0).

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Интер Интер Рома Рома Трансферы Манчестер Юнайтед Алексис Алексис Санчес Лига Европы Крис Крис Смоллинг
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