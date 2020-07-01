Манчестер Юнайтед вернет двух своих звезд из Серии А

Манкунианцы не позволят Крису Смоллингу и Алексису Санчесу принять участие в плей-офф Лиги Европы в составе Ромы и Интера соответственно.

Защитник Ромы Крис Смолинг и форвард Интера Алексис Санчес продолжат защищать цвета своих клубов до начала августа, то есть до конца сезона Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

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После этого игроки в срочном порядке вернутся в Манчестер Юнайтед, которому и принадлежат. Таким образом "красные дьяволы" хотят ослабить Интер и Рому, которые также продолжают борьбу в ЛЕ.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы МЮ соревнуется с австрийским ЛАСКом, в первом матче англичане разгромили соперника (5:0).

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