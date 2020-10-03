Звездный форвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в АПЛ.

Манчестер Юнайтед контактирует с представителями Эдинсона Кавани относительно возможного сотрудничества, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Манкунианцы предлагают 33-летнему уругвайцу контракт с зарплатой более 10 млн евро в год. Напомним, сейчас Эдинсон находится в статусе свободного агента, последним клубом форварда был ПСЖ.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Кавани провел 14 матчей, в которых отметился 4 голами и двумя ассистами.

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