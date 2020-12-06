Португалец только прошлой зимой перебрался в Манчестер и сразу стал лидером команды. Болельщики даже признали его лучшим игроком команды в минувшем первенстве.

Шедевр Погба в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:3

Цифры еще больше демонстрируют влияние Фернандеша результаты команды. За 11 месяцев Бруну сыграл за Ман Юнайтед 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передачи.

Руководство клуба довольно такими показателями и хочет показать это конкретными делами. По информации Mirror, МЮ уже планирует переподписать с Фернандешем новый контракт. Сейчас Бруну получает 100 тысяч фунтов в неделю, а будет зарабатывать вдвое больше. Добавим, что зарплаты Давида Де Хеа и Поля Погба все равно останутся самыми высокими в команде 350 и 300 тысяч соответственно.

Челси победил Лидс и возглавил АПЛ, Манчестер Юнайтед переиграл Вест Хэм и вернулся в зону Лиги чемпионов