В преддверии матча было много вопросов о готовности Криштиану Роналду. Португалец пропустил несколько тренировок из-за физических проблем. Однако вне состава оказался другой пиренеец. Более того, Бруну Фернандеш рискует пропустить еще и ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико.

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Что касается Роналду, то отдых пошел ему на пользу. Именно от него исходила вся угроза на старте матча. Первый удар неточный, второй попал в руку Дайера (почему там не пенальти, загадка), третий – шедевр. Криштиану около 25 метров до ворот получил мяч и мощным ударом поразил девятку. Отчаянный прыжок Льориса лишь добавил этому эпизоду красоты. Шедевр!

Похоже, поездка в Португалию помогла Роналду. Он был бесспорной звездой первого тайма. Все атаки Ман Юнайтед были нацелены на бомбардира, и он только придавал им остроты. Тоттенхэм действовал более командо. У "шпор" не было столько опасных моментов, но они брали количеством. Как это часто бывает, оно со временем переросло в качество. Теллес сыграл рукой, Джонатан Мосс здесь пенальти поставил. Непоследовательно, но это не проблемы Харри Кейна. Англичанин с 11 метров сравнял счет.

Радоваться лондонцам пришлось очень недолго. Через несколько минут манкунианцы снова были впереди. Матич роскошным пасом за спинами защитников нашел Санчо. Джейдон еще немного приблизился к воротам и выкатил Роналду на пустые. Конечно, это дубль. Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории футбола по подсчетам ФИФА. Он забил 806 голов в официальных матчах, опередив чехословацкого форварда Йозефа Бицана.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола

Во вторую половину Манчестер Юнайтед, похоже, вышел защищать результат. По крайней мере, давления на ворота Уго Льориса стало значительно меньше. В свою очередь, Тоттенхэм продолжал контролировать ситуацию. Иногда процент владения мячом у гостей превышал 65%. Правда, выгоды из этого получить долгое время не удавалось. К счастью для "шпор", за Ман Юнайтед играет Харри Магуайр. Защитник, за трансфер которого платили рекордную сумму, снова выставил себя посмешищем. Позиционная ошибка, а отчаянная попытка все исправить завершилась автоголом.

Ральф Рангник оперативно бросил в бой Кавани, но Роналду был настроен не дать никому испортить свой блестящий вечер. На этот раз ему хватило углового. После подачи сразу несколько игроков в белой форме просто созерцали, как Криштиану в третий раз заставляет Льориса капитулировать. Хет-трик и сразу же замена под заслуженные бурные овации Олд Траффорд. Похоже, это первый столь мощный матч Криштиану после возвращения в АПЛ.

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 50 очков и хотя бы временно вернул себе четвертое место в турнирной таблице. Тоттенхэм, сыграв на два матча меньше, отстает от манкунианцев на пять очков.