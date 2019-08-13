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Манчестер Юнайтед в пятый раз отправил Жоэла Перейру в аренду

18:54 68 Читати українською
Манчестер Юнайтед в пятый раз отправил Жоэла Перейру в аренду
Жоэл Перейра / Фото ФК МЮ

Португальский вратарь Жоэл Перейра продолжает поиски своего места под солнцем.

Манчестер Юнайтед и Хартс договорились об аренде голкипера манкунианцев Жоэла Перейры, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

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О деталях соглашения между сторонами не сообщается. 23-летний португалец уже тренируется с новой командой, а пресс-служба клуба опубликовала ролик с эффектным сейвом Жоэла.

Перейра присоединился к "красным дьяволам" в 2012 году. За это время вратарь успел побывать на правах аренды в Рочдейле, Белененсеше, Витории Сетубал, а также Кортрейке.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Хартс Хартс Трансферы Манчестер Юнайтед Жоэл Перейра Жоэл Перейра
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