Манчестер Юнайтед в пятый раз отправил Жоэла Перейру в аренду

Португальский вратарь Жоэл Перейра продолжает поиски своего места под солнцем.

Манчестер Юнайтед и Хартс договорились об аренде голкипера манкунианцев Жоэла Перейры, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

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О деталях соглашения между сторонами не сообщается. 23-летний португалец уже тренируется с новой командой, а пресс-служба клуба опубликовала ролик с эффектным сейвом Жоэла.

Перейра присоединился к "красным дьяволам" в 2012 году. За это время вратарь успел побывать на правах аренды в Рочдейле, Белененсеше, Витории Сетубал, а также Кортрейке.