На предсезонных сборах себя ярко проявил Антони Марсьяль, но получил травму. Криштиану Роналду не просто потерял желание играть за Манчестер Юнайтед, но и не делает этого, даже когда выходит на поле.

Роналду изолировался от игроков Манчестер Юнайтед и окончательно обнаглел – Тен Хаг изменил свое решение по Криштиану

Следовательно, Эрику Тен Хагу срочно нужен новый центрфорвард. Причем клуб не настроен тратить на это большие деньги. Ман Юнайтед пытался забрать из Лестера Джейми Варди, но "лисы" ответили отказом, сообщает MEN со ссылкой журналиста The Athletic Адама Крафтона.

К слову, новый сезон АПЛ Манчестер Юнайтед начал провально. Подопечные Эрика Тен Хага в двух стартовых турах проиграли Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4). Футболисты манкунианцев не забили ни одного гола, в матче с "чайками" был автогол.

Манчестер Юнайтед потерпел разгром от Брентфорда, пропустив 4 гола за 35 минут первого тайма