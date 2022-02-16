В перенесенном матче 18-го тура "чайки" на выезде уступили "красным дьяволам". Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Команды имели возможность обменяться голами уже в начале матча: сначала Де Хеа спас ворота МЮ после удара Модера, а через мгновение Санчес потянул выстрел Санчо из левого угла.

Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед – все зависит от нового тренера манкунианцев

До середины первого тайма гости выглядели даже острее – больше били, больше владели мячом, но до взятия ворот дело так и не дошло. Незадолго до перерыва Де Хеа снова спас "дьяволов": Модер откликнулся на навес от партнера и головой бил по центру – испанец в прыжке перевел на угловой.

Уже в следующей атаке Биссума разрядил свою пушку в левый угол – не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вывести Брайтон вперед. Впоследствии Эланга упал в шаге от штрафной "чаек" и Роналду получил роскошный шанс забить со стандарта, но попал в стенку.

После перерыва МЮ забил. Роналду подобрал мяч недалеко у штрафной, добежал до линии, сместился вправо и в окружении защитников обводным ударом поразил правый угол. Криштиано удалось прервать голевую засуху, длившуюся шесть матчей.

В следующей атаке Данк прервал потенциальный выход один на один и получил "горчичник". Однако VAR изменил цвет карточки на красный и "чайки" остались в меньшинстве.

В середине второго тайма Роналду мог оформить дубль, расстреливая головой Санчеса после навеса в район одиннадцатиметровой отметки. Феноменальная реакция кипера спасла Брайтона от верного гола. Впоследствии он снова проявил себя во всей красе, когда успел выставить руку и прервать полет мяча после выстрела Фернандеша. В конце матча "красные дьяволы" прижали соперника к его воротам и смогли удвоить свое преимущество – на седьмой (!!!) добавленной минуте Бруну правым флангом протянул мяч через полполя, вошел в штрафную и пробил.

Победа принесла Ман Юнайтед 43 очка и подняла в топ-4 АПЛ, Брайтон с 33 пунктами – девятый.

"Всем командам нужен Зинченко": Англия сравнивает украинца с легендой, или При чем здесь возможное вторжение России