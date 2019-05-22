Манчестер Юнайтед уже продал все абонементы на сезон 2019/20, несмотря на провал этого года

Фанаты Манчестер Юнайтед готовы поддержать клуб в трудные времена.

Клуб из Манчестера в рекордные сроки реализовал 52 тысячи билетов, несмотря на неудачное выступление в завершившемся сезоне, сообщает Daily Mail.

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Также этим летом Манчестер Юнайтед планирует провести обновление домашнего стадиона Олд Траффорд, а в течение следующих пяти лет заменить все 75 000 кресел. Ремонтные работы обойдутся клубу в 3 миллиона фунтов.

Напомним, команда Уле Гуннара Сульшера заняла шестое место в Премьер-лиге и не попала в Лигу чемпионов, отстав от победителя АПЛ, Ман Сити, на 32 очка.

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