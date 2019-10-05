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Манчестер Юнайтед уже не в 90-х, – Сульшер – о новых временах и шансе для игроков академии

07:30 46 Читати українською
Манчестер Юнайтед уже не в 90-х, – Сульшер – о новых временах и шансе для игроков академии
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявил, что рассчитывает на воспитанников академии клуба.

"Сейчас мы не в 90-х, так что наступила другая эпоха и есть другая команда, которую мы строим. Мы знаем, что будут взлеты и падения.

Сульшер выразил свое мнение относительно трансферов молодых игроков

Не знаю, что о нас думают соперники. Я просто не могу думать еще и о том, что о нас думают другие. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше.

Я готов увидеть расцвет парней из академии. Не так много клубов такого уровня, в которых бы играли, используя молодых игроков.

У них будет шанс пробиться, и мы уверены, что некоторые из них станут частью успешной команды", – сказал Сульшер Sky Sports.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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