Состоялось заседание руководства "красных дьяволов" по поводу отставки норвежца. Совладелец клуба Джоэл Глейзер одобрил увольнение специалиста, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Полное фиаско Сульшера в видеообзоре матча Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 4:1

Официальное объявление об отставке Сульшера по взаимному согласию сторон уже подготовлено и должно состояться вскоре. Пока МЮ не найдет замену Уле Гуннару, командой будут временно руководить технический директор Даррен Флетчер и входивший в тренерский штаб норвежца Майкл Каррик. Среди главных претендентов на замену называют Брендана Роджерса и Зинедина Зидана.

Уле Гуннар Сульшер возглавил Юнайтед в декабре 2018-го с приставкой "и.о." после ухода Жозе Моуринью. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков.

В прошлом сезоне МЮ финишировал вторым в АПЛ, но в текущей кампании дела не очень: 7 строчка, 17 очков и только одна победа в последних семи турах.