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Манчестер Юнайтед уволил тренера вратарей – специалиста в клуб приглашал Моуринью

18:07 63 Читати українською
Манчестер Юнайтед уволил тренера вратарей – специалиста в клуб приглашал Моуринью
Эмилио Альварес и Давид Де Хеа / Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед подтвердил, что тренер вратарей Эмилио Альварес покинул Олд Траффорд.

Альварес работал вместе с Давидом де Хеа еще в Атлетико и воссоединился со своим бывшим подопечным в МЮ в 2016 году. Испанец был последним членом тренерской команды Жозе Моуринью, которые остались после назначения Уле Гуннара Сульшера в декабре прошлого года.

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"Я хотел бы поблагодарить Эмилио за его помощь и упорный труд. Мы желаем ему всего наилучшего в будущем", – сказал Сульшер.

В июне Манчестер Юнайтед назначил Ричарда Хартиса старшим тренером вратарей. Хартис был главой вратарской отделения академии манкунианцев в 2000-2010 годах, а в сезоне 2007-08 работал с первой командой. Сульшер работал с Хартисом в Мольде и Кардифф Сити.

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Англия Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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