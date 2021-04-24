Предстоящий уход исполнительного вице-президента Эда Вудворда увеличивает шансы манкунианцев на подписание англичанина, утверждает Daily Star.

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МЮ проявлял большой интерес к Санчо прошлым летом. Однако, "красные дьяволы" не смогли согласовать с Боруссией Д сумму отступных за вингера и отложили потенциальный трансфер на неопределенное время. Однако, недавние события со взлетом и падением Европейской Суперлиги неожиданно могут облегчить заключение соглашения с "шмелями".

Юнайтед собрался всерьез усилиться летом, чтобы бороться за чемпионство в сезоне 2021/22. В свою очередь крах идеи Суперлиги привел к объявлению об отставке Вудворда. Именно он прошлым летом провалил подписание Санчо. Функционер сначала не смог "сбить" цену на воспитанника Ман Сити, а затем проигнорировал дедлайн дортмундцев, считая его блефом боссов Боруссии. Теперь трансфером англичанина займутся другие.

К слову, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.

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