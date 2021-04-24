Манчестер Юнайтед увеличил шансы на подписание Санчо после краха Суперлиги
Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо остается приоритетной трансферной целью для наставника английского Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.
Предстоящий уход исполнительного вице-президента Эда Вудворда увеличивает шансы манкунианцев на подписание англичанина, утверждает Daily Star.
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МЮ проявлял большой интерес к Санчо прошлым летом. Однако, "красные дьяволы" не смогли согласовать с Боруссией Д сумму отступных за вингера и отложили потенциальный трансфер на неопределенное время. Однако, недавние события со взлетом и падением Европейской Суперлиги неожиданно могут облегчить заключение соглашения с "шмелями".
Юнайтед собрался всерьез усилиться летом, чтобы бороться за чемпионство в сезоне 2021/22. В свою очередь крах идеи Суперлиги привел к объявлению об отставке Вудворда. Именно он прошлым летом провалил подписание Санчо. Функционер сначала не смог "сбить" цену на воспитанника Ман Сити, а затем проигнорировал дедлайн дортмундцев, считая его блефом боссов Боруссии. Теперь трансфером англичанина займутся другие.
К слову, в нынешнем сезоне Джейдон Санчо провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач.
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