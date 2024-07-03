Манкунианцы активно готовятся к кампании 2023/24 и постепенно разгружают состав. Манчестер Юнайтед уже покинули Рафаэль Варан, Марсьяль и Брэндон Уильямс. Впрочем, на этом руководство не планирует останавливаться.

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Как сообщает Mirror, манкунианцы готовы выслушать предложения по большинству своих игроков. В первую очередь Манчестер Юнайтед хотели бы найти новые клубы для Каземиро, Виктора Линделефа, Харри Магуайра, Кристиана Эриксена, Антони, Джейдона Санчо и Мейсона Гринвуда. На их трансферах планируется заработать около 200 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что Манчестер Юнайтед завершил сезон 2023/24 на восьмом месте в АПЛ, но гарантировал участие в еврокубках, получив Кубок Англии.

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