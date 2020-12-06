Манчестер Юнайтед одержал победу над лондонским Вест Хэмом в рамках 11-го тура АПЛ.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1, однако манкунианцы пропустили первыми и были вынуждены отыгрываться.

Шедевр Погба в видеообзоре матча Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:3

Как утверждает статистический портал Opta, благодаря победе над Вест Хэмом "Красные дьяволы" вышли в лидеры в списке команд, которые набрали наибольшее количество очков в английской Премьер-лиге, уступая по ходу игры.

Благодаря камбэкам Манчестер Юнайтед набрал в чемпионате Англии 385 очков, что является лучшим показателем. За манкунианцами расположились два коллектива из Лондона – Тоттенхэм (383) и Арсенал (356), а замыкают пятерку лучших команд Ливерпуль (336) и Челси (332).

Челси победил Лидс и возглавил АПЛ, Манчестер Юнайтед переиграл Вест Хэм и вернулся в зону Лиги чемпионов