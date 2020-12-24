Манкунианцы накануне преодолели Эвертон (2:0) и пробились в полуфинал Кубка английской лиги, где сыграют с Манчестер Сити.

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Победа стала для подопечных Сульшера 13 подряд в гостевых встречах с командами АПЛ во всех турнирах. Эта серия стала новым рекордом "красных дьяволов", сообщает Opta Joe.

Последний раз МЮ не победил соперника из АПЛ на выезде 19 июня этого года – манкунианцы расписали ничью 1:1 с Тоттенхэмом.

К слову, в Премьер-лиге Манчестер Юнайтед идет одним из лидеров – третья ступень и 5-очковое отставание от первого Ливерпуля.

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