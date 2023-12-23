Поражение от Вест Хэма лишь продлило катастрофический сезон для Манчестер Юнайтед.

Вест Хэм нанес уже 13-е поражение для МЮ в сезоне 2023/24 всего лишь до Рождества, информирует Opta.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 2:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что худшие показатели у Манчестер Юнайтед были лишь в сезоне 1930/31 – 16 поражений до Рождества. В той кампании "красные дьяволы" в итоге заняли последнее, 22-е, место в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Манчестер Юнайтед уже вылетел из еврокубков и Кубка лиги, занимая 8 место в АПЛ.

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