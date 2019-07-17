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Манчестер Юнайтед уничтожил Лидс во втором товарищеском матче межсезонья

16:22 43 Читати українською
Манчестер Юнайтед уничтожил Лидс во втором товарищеском матче межсезонья
Манчестер Юнайтед / Фото официального сайта клуба

Команда Сульшер одержала вторую победу на тренировочных сборах в Австралии.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Лидс – 4:0

Голы: Гринвуд, 7, Рашфорд, 27 Джонс, 51, Марсьяль, 69

Ценители английского футбола смогли увидеть противостояние принципиальных соперников, хотя и в рамках товарищеского матча.

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Уже в дебюте встречи 17-летний форвард манкунианцев Мейсон Гринвуд открыл счет с передачи новичка команды Арона Ван Биссаки. Через двадцать минут преимущество "красных дьяволов" удвоил Маркус Рашфорд. Лидс отвечал острыми моментами, однако Серхио Ромеро спокойно справился со всеми ударами "павлинов".

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Во втором тайме болельщики увидели похожую картину – опасные атаки от обеих команд, но голы забивал только МЮ. Полностью новый состав 20-кратных чемпионов Англии также отличился дважды. После мяча Джонса пенальти уверенно реализовал Марсьяль – 4:0.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Межсезонные сборы Товарищеские матчи Лидс Лидс
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