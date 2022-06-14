Барселона и Манчестер Юнайтед ведут переговоры по Фрэнки де Йонгу. Оба клуба заинтересованы в трансфере, но не могут согласовать сумму. Каталонцы пытаются выбить как можно большее из англичан, чтобы иметь средства на перестройку.

Барселона отклонила первое предложение МЮ за де Йонга

У МЮ есть ресурсы, но клуб взял принципиальную позицию. "Дьяволы" готовы заплатить за нидерландца рыночную цену в пределах 80 миллионов евро. Барселона хочет приблизить сделку к 100 млн, что разозлило Юнайтед. Английский клуб пригрозил выйти из переговоров, если Барса продолжит требовать подобные деньги, сообщает Sport.es со ссылкой на MIrror.

В Манчестере ясно заявили, что не собираются вытаскивать Барселону из финансовой ямы. В то же время интерес к Фрэнки у МЮ силен. Новый наставник Эрик Тен Хаг уже поговорил с хавбеком о новом проекте и его потенциальной роли.

Напомним, в сезоне 2021/22 нидерландец сыграл 46 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Барселоной действует еще 4 года.

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