Манчестер Юнайтед удивил своим первым зимним "трансфером"

Боссы Манчестер Юнайтед решили усилиться представителем СМИ.

Манчестер Юнайтед пригласил в лагерь манкунианцев журналиста британского издания The Sun Нила Эштона.

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"Я хочу изменить восприятие Вудворда и всего руководства. Я немного знаком с ним и понял, что болельщики думают о нем неправильно. Он тот, кто любит Манчестер Юнайтед", – цитирует новоиспеченного работника МЮ Record.

В обязанности Эштона будет входить отбеливания имиджа боссов "красных дьяволов". Также Сульшер попросил нанять психолога для игроков после поражения от Бернли (0:2) в рамках 24-го тура АПЛ.

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