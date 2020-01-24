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Манчестер Юнайтед удивил своим первым зимним "трансфером"

12:26 157 Читати українською
Манчестер Юнайтед удивил своим первым зимним "трансфером"
Уле Гуннар Сульшер / Фото BPI

Боссы Манчестер Юнайтед решили усилиться представителем СМИ.

Манчестер Юнайтед пригласил в лагерь манкунианцев журналиста британского издания The Sun Нила Эштона.

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"Я хочу изменить восприятие Вудворда и всего руководства. Я немного знаком с ним и понял, что болельщики думают о нем неправильно. Он тот, кто любит Манчестер Юнайтед", – цитирует новоиспеченного работника МЮ Record.

В обязанности Эштона будет входить отбеливания имиджа боссов "красных дьяволов". Также Сульшер попросил нанять психолога для игроков после поражения от Бернли (0:2) в рамках 24-го тура АПЛ.

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Теги
Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Трансферы Манчестер Юнайтед Эд Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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