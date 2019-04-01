Манчестер Юнайтед требует двух звезд Реала за Погба

"Красные дьяволы" выдвинули требования представителям Реала, которые хотят приобрести Поля Погба.

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть вариант с продажей французского хавбека Поля Погба, но при одном условии – в соглашение должны включить игроков Реала Тони Крооса и Гарета Бэйла, утверждает Mirror.

Погба отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Реал, – Marca

Валлийский форвард уже давно находится на радаре в манкунианского клуба. Будущее Бейла стало туманным после возвращения на тренерский мостик Реала Зинедина Зидана, который во время первого срока на посту главного тренера, не слишком доверял вингеру сборной Уэльса.

А Кроос, как ожидается, станет заменой Полю Погба. В последнее время немецкий хавбек не впечатляет игрой и в Мадриде раздумывают над тем, чтобы попрощаться с Тони.

Отметим, слухи о переходе Поля Погба в Реал разгорелись после заявления француза, каждый мечтает играть в составе Реала, особенно под руководством Зинедина Зидана.

В свою очередь Зидан не скрывает свою симпатию к Погба и неоднократно отмечал хавбека Манчестер Юнайтед.

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