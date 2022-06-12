У нападающего Баварии Роберта Левандовски будет еще один вариант для смены клуба в летнее трансферное окно.

Манчестер Юнайтед готов вмешаться в борьбу за 33-летнего поляка, сообщает The Sun.

Барселона нашла забивную альтернативу Левандовски – уже есть серьезный конкурент

Главным претендентом на Левандовски считается Барселона, однако каталонцы пока не могут заплатить компенсацию Баварии и дать достойную зарплату бомбардиру. У МЮ с этим проблем не будет. "Красные дьяволы" способны предложить Роберту условия на уровне Криштиану Роналду, получающего 400 тысяч фунтов в неделю.

Левандовски сохраняет хорошую физическую форму и роскошную результативность. В прошлом сезоне лидер Баварии провел 46 матчей, в которых оформил 50 голов и 7 ассистов.

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