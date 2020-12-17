Английский Манчестер Юнайтед определился с приоритетными задачами на рынке в зимнее трансферное окно.

В январе "красные дьяволы" желают оформить четыре подписания, сообщает Manchester Evening News.

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Главная задача трансферной кампании – увеличить глубину состава. Менеджмент манкунианцев ищет кандидатов на позиции вингера, центрального защитника, правого защитника и опорного хавбека. Если Эду Вудворду и его соратникам удастся реализовать этот план, то тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера получит по два сильных исполнителя на каждую позицию.

Правда, есть и альтернативный вариант, согласно которому Юнайтед не сделает ни одного подписания зимой, а сосредоточится на летних трансферах.

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