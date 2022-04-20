Вчерашний матч на Энфилде стал третьим подряд, в котором "Красные дьяволы" пропустили от Ливерпуля по меньшей мере четыре гола. В двух последних очных встречах манкунианцы даже не смогли забить в ответ.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0 – видео голов и обзор матча

Один из фанатов Манчестер Юнайтед сравнил свою команду со Шрусбери Таун, безнадежно засевшим в нижней части таблицы Лиги 1 (третий по рангу дивизион чемпионата Англии). Однако скромному клубу такие аналогии не понравились.

"Мы выглядим, как Шрусбери на Энфилде", – написал болельщик в Twitter. "Землерийки" не согласились: "Мы забили на Энфилде, а вы – нет. Уровни". Напомним, Шрусбери в гостях у Ливерпуля в рамках 1/32 финала Кубка Англии также пропустил четыре мяча, но смог забить и даже сделал это первым.

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