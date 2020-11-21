Вечером 20 ноября Манчестер Юнайтед подвергся кибератаке на клубные системы. Манкунианцы приняли оперативные меры по минимизации последствий несанкционированного вмешательства и вместе с экспертами занимаются расследованием инцидента, информирует официальный сайт клуба.

Гвардиола официально подписал новый контракт с Манчестер Сити

Клубные медиа-каналы, включая сайт и приложение, не пострадали. Пока что МЮ не подтвердил, имела ли место потеря личных данных пользователей. В то же время клуб заверил, что проведению поединка Премьер-лиги против Вест Бромвича ничего не угрожает.

Заметим, после 8 туров АПЛ манкунианцы занимают лишь 14 место в турнирной таблице (правда, имеют матч в запасе). В Лиге чемпионов дела обстоят лучше – 6 очков в трех матчах и первое место квартета.

Надскладний іспит Барси перед Динамо, "побитий" Ліверпуль проти лідера АПЛ, Гаттузо може зупинити Мілан – анонс вікенду