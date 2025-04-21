Несмотря на домашнее поражение в матче 33-го тура АПЛ от Вулверхэмптона, Манчестер Юнайтед обезопасился от вылета в Чемпионшип.

Поражение Ипсвича окончательно лишило команду Кирана Маккенны шансов на спасение – следовательно, "красным дьяволам" можно перестать беспокоиться о возможном понижении в классе.

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"Манчестер Юнайтед математически обезопасил себя от вылета в этом сезоне. Он остается в Премьер-лиге еще на один год!", – отметило издание ESPN в своем Твиттере.

По итогам 33 тура "красные дьяволы" занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. У команды Рубена Аморима 38 очков.