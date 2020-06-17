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Манчестер Юнайтед стал новым претендентом на Ундера, – CdS

19:05 - Читати українською
Манчестер Юнайтед стал новым претендентом на Ундера, – CdS
Дженгиз Ундер / LaPresse

Вингер итальянской Ромы Дженгиз Ундер попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

22-летний турок может перебраться на Туманный Альбион в ближайшее трансферное окно, сообщает Corriere dello Sport.

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"Красные дьяволы" якобы готовы предложить за Ундера 30 млн евро. Манкунианцы рассматривают вингера в качестве дешевой альтернативы Санчо и Кьезе. Ундер почти наверняка покинет Рим летом, поскольку не входит в планы наставника "волков" Паулу Фонсеки. Турецкий полузащитник стал игроком Ромы три года назад, когда римляне отдали за него 14,25 млн евро Башакшехиру.

В нынешнем сезоне Дженгиз Ундер провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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