Манчестер Юнайтед сразится с Реалом и Барселоной за вундеркинда Боруссии Д Санчо

Манчестер Юнайтед вклинился в борьбу за юного хавбека дортмундской Боруссии Джайдона Санчо.

Руководство Манчестер Юнайтед намерено усилить атакующее звено команды 18-летним хавбеком дортмундской Боруссии Джайдоном Санчо, сообщает Metro.

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Манкунианцы ожидают провернуть трансфер уже летом.

Помешать этому переходу могут Барселона, Реал и Бавария, которые также охотятся на юного таланта.

Летом 2017 года Санчо покинул Манчестер Сити, который не рассчитывал на игрока, и присоединился к "шмелям". В текущем сезоне Бундеслиги англичанин провел 19 матчей, в которых отметился 6-ю голами и 10-ю ассистами.

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