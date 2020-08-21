Манчестер Юнайтед сразится с Арсеналом за звезду чемпионата Франции – игрок может помешать трансферу Матвиенко в АПЛ

Арсенал остается фаворитом на трансфер бразильца, несмотря на то, что в борьбу за игрока включился Манчестер Юнайтед, сообщает Sky Sports.

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Кроме этого, Наполи улучшил свое предложение по Габриэлу из-за возможного ухода Кулибали – лидера обороны неаполитанцев сватают в Манчестер Сити и ПСЖ. Добавим, что Арсенал выбирает между Габриэлем и Матвиенко – лишь один из игроков сможет стать "Арсенале".

К слову, бразилец провел в составе Лилля 34 поединка в сезоне 2019/20, записав в свой актив 1 гол.

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