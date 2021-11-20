Руководство английского Манчестер Юнайтед в авральном режиме определится с судьбой наставника команды Уле Гуннара Сульшера. Манкунианцы в рамках 12-го тура Премьер-лиги потерпели разгром от Уотфорда (1:4).

Виртуальная встреча боссов "красных дьяволов" запланирована на вечер субботы, утверждает The Times.

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Менеджмент Юнайтед обсудит возможное увольнение Сульшера с должности и условия компенсации. Приоритетным кандидатом на место норвежца для владельцев МЮ остается Зинедин Зидан. Семья Глейзеров уже проинструктировала подчиненных интенсифицировать переговоры с французским специалистом. Поменять решение Зидана не работать до лета должна улучшенная экономическая составляющая контракта с манкунианцами.

Напомним, что в последних семи турах АПЛ Манчестер Юнайтед одержал только одну победу. В данный момент команда находится на 7-й строчке, отставая от топ-4 на 6 очков.

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