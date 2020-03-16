Манчестер Юнайтед составил список из 5-ти звездных игроков на продажу, – СМИ

В лагере манкунианцев планируется масштабная перестройка.

Сразу 5 игроков Манчестер Юнайтед могут покинуть клуб во время летнего трансферного окна, сообщает Sportsmole.

Интер не собирается выкупать Санчеса, – Daily Mail

В этот список вошли голкипер Давид Де Хеа и хавбеки Поль Погба и Джесси Лингард. Также в пятерку попал защитник Маркос Рохо и нападающий Алексис Сансес, которые сейчас на правах аренды выступают за Эстудиантес и Интер соответственно.

За всех игроков в сумме манкунианцы рассчитывают получить более 250 млн евро.

Украинский футбол держится до последнего под давлением коронавируса – в Европе продолжаются лишь 7 чемпионатов