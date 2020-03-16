Манчестер Юнайтед составил список из 5-ти звездных игроков на продажу, – СМИ

Украина — 15 март 1555
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Динамо сыграло вничью с Десной и не смогло вернуть 2-е место – неудачник "на продажу" и ностальгия по звездам прошлого
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Заря – Шахтер: Пятов получил замену, Коноплянка разочаровал, стыд в защите чемпиона и след Динамо в веселом матче УПЛУкраина — 15 март 1645
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Гарай заболел коронавирусом – первый официальный случай в ПримереИспания — 15 март 353
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УПЛ будет приостановлена – динамовский СМИ намекает на влияние легионеров ШахтераУкраина — 15 март 1002
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Ювентус готовит новый контракт для Роналду и летнюю трансферную "бомбу" – впечатляющие планы туринцевИталия — 15 март 663