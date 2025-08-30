Вингер Манчестер Юнайтед Антони за несколько дней до завершения трансферного окна не смог покинуть клуб.

Бетис планировал летом подписать Антони. Считалось, что андалузцы и Манчестер Юнайтед договорились о трансфере.

Бетис снова хочет арендовать у Манчестер Юнайтед Антони

Бетис должен был выкупить 50% права на бразильца за 25 миллионов евро. Оставалось согласовать лишь некоторые нюансы. Впрочем, испанцы изменили свое решение.

"Соглашение не достигнуто, и мы отозвали предложение о трансфере, поскольку Бетис не может позволить себе трансферную сумму и суммы, которые Манчестер Юнайтед должен (взамен) выплатить игроку перед уходом", – приводит слова представителя Бетиса Бен Джейкобс.

По информации Marca, Манчестер Юнайтед задолжал Антони и его агентам определенные суммы после его перехода из Аякса, которые так и не выплатил. Манкунианцы хотят, чтобы Бетис взял на себя эти финансовые обязательства, но испанцы не имеют такой возможности.

У сторон есть 72 часа, чтобы завершить трансфер, но источник отмечает, что перспективы не слишком обнадеживающие. Бетис уже начал поиски альтернативы Антони.

