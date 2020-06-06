Манчестер Юнайтед соревнуется с Миланом за лидера Бенфики

Молодой талант Бенфики Флорентину Луиш стал желанной целью на трансферном рынке для европейских топ-клубов.

Манчестер Юнайтед включился в борьбу за полузащитника Бенфики Флорентину Луиша, на которого также претендует итальянский Милан, сообщает ESPN.

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По информации издания, представители манкунианцев встречались с агентом 20-летнего португальца Бруно Карвалью Сантосом еще в январе. В свою очередь, Милан готов предложить Бенфике в обмен на Луиша хавбека Лукаса Пакета. Сообщается, что лиссабонцы могут согласиться на аренду с правом выкупа, что было бы очень выгодно для "россонери".

"Флорентину – один из сильнейших молодых полузащитников в Европе, поэтому многие клубы проявляют к нему интерес. Было много разговоров о Милане, но я могу сказать, что есть и другие претенденты – клубы из Англии, Германии и Испании внимательно следят за ним", – сказал агент Луиша.

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