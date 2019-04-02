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Манчестер Юнайтед сохранит тренерский штаб Сульшера

10:47 8 Читати українською
Манчестер Юнайтед сохранит тренерский штаб Сульшера
Уле Гуннар Сульшер со своим тренерским штабом / Фото ФК МЮ

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер будет работать и дальше со своими помощниками.

После назначения Уле Гуннара Сульшера наставником МЮ на постоянной основе, руководство манкунианцев решило не менять тренерский штаб норвежца, сообщает Sky Sports.

Сульшер будет контролировать трансферы Манчестер Юнайтед

Боссы "красных дьяволов" заинтересованы в продолжении сотрудничества с Майком Феланом, Майклом Карриком и Кираном Маккенном.

Ожидается, что новые соглашения с помощниками Сульшера будут заключены до матча против Барселоны в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (10 апреля).

Напомним, недавно норвежский специалист подписал с Юнайтед контракт на 3 года.

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Англия Майк Фелан Майк Фелан Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Майкл Каррик Майкл Каррик Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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