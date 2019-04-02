Манчестер Юнайтед сохранит тренерский штаб Сульшера

Главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер будет работать и дальше со своими помощниками.

После назначения Уле Гуннара Сульшера наставником МЮ на постоянной основе, руководство манкунианцев решило не менять тренерский штаб норвежца, сообщает Sky Sports.

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Боссы "красных дьяволов" заинтересованы в продолжении сотрудничества с Майком Феланом, Майклом Карриком и Кираном Маккенном.

Ожидается, что новые соглашения с помощниками Сульшера будут заключены до матча против Барселоны в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (10 апреля).

Напомним, недавно норвежский специалист подписал с Юнайтед контракт на 3 года.

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